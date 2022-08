FEDERER PODIGAO TENISKI SVET NA NOGE: Navijači ostali zatečeni nakon OVOG POTEZA tenisera! (VIDEO)

Osam dana do početka Ju-Es opena, Švajcarski teniser je zapalio društvene mreže snimkom na kome izaziva veliku pažnju teniske javnosti.

Dugo su navijači čekali, ali je konačno osvanuo snimak Rodžera Federera sa teniskim reketom u ruci, a to je izazvalo velike reakcije javnosti.

Pojedini su brzo ugasili nadu navijača tvrdeći da samo snima reklamu za određeni proizvod, ali je mnogo više onih koji se nadaju da će se četrdesetogodišnji Rodžer Federer vratiti tenisu već u Njujorku.

Look, who’s at practice (or shooting a new ad). Mister Roger Federer. Video via his Instagram. #Federer pic.twitter.com/JV9JPWGakI