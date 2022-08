OGLASIO SE US OPEN OKO NOVAKA: Evo da li će Đoković igrati u Americi!

Zvanični sajt US Opena se oglasio povodom situacije Novaka Đokovića.

Čelnici turnira su izdali zvaničan proglas koji se tiče kovid protokola turnira i Novak je dobio loše vesti.

Zdravstveni i bezbednosni protokoli kojima se US Open vodi jasno naglašavaju da niko ne može da uđe u Sjedinjene Američke Države bez potvrde o vakcinaciji i teško da će se za sedam dana bilo šta promeniti.

- U ovom trenutku svi koji imaju karte neće morati da pokažu dokaz da su vakcinisani da bi ušli na US Open. Ipak, ukoliko putujete iz inostranstva, kako biste bili na US Openu, morate da budete vakcinisani prihvatljivom serijom vakcina za kovid da biste putovali u SAD (ovo se odnosi na one koji nisu građani SAD ili imigranti), stoji u saopštenju.

Na US Openu naglašavaju da će striktno poštovati mere bezbednosti i savete u vezi sa kovidom koje im preporučuju državne i vlasti Njujorka. To su veoma loše vesti za Novaka Đokovića, s obzirom da turnir počinje 29. avgusta. Ima još osam dana da se nešto promeni, ali sada je već i kasno.

