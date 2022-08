BORNA ĆORIĆ NOVI ŠAMPION SINSINATIJA! Hrvat srušio Cicipasa, sa 152. mesta stigao na tron

Hrvat je pobedio Stefanosa Cicipasa (6:3, 6:4) i tako došao do najvećeg uspeha karijere!

- Nisam još svestan šta sam postigao. Bio je ovo jako težak meč. Na početku nisam igrao dobro, ali kasnije sam počeo da serviram i da se borim, a onda sam u drugom setu odigrao najbolji set ove godine i pobedio - rekao je Ćorić koji je ovim trijumfom skočio sa 152. do 29. mesta na ATP listi.

BORN A CHAMPION! 🙌@borna_coric defeats Stefanos Tsitsipas 7-6 6-2 to claim his first Masters 1000 title in Cincinnati!@CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/AvRbGsydm4