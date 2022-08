ISTORIJSKI USPEH ZLATNOG DVOJCA! Mladi veslači vladari Evrope i sveta

Srpski dvojac bez kormilara Mihajlo Dedić i Nemanja Luledžija, posle osvajanja zlatne medalje na Evropskom šampionatu izveslali su zlato i na Svetskom juniorskom prvenstvu u Varezeu.

Uspeh ovih zlatnih momaka u konkurenciji dvojca bez kormilara, na 2.000 metara ušao je u anale ovog vodenog sporta u Srbiji, a možda i šire.

- Osećaj je stvarno neverovatan, toliko vremena nije bilo naše himne na tim takmičenjima koja je konačno sada intonirana. Probudele se stvarno neke emocije i na završetku trke sam se setio kroz šta smo sve prošli, kako smo se pripremali i osećaj je bio zaista neverovatan - rekao je Mihalo Dedić za Pink.

Ovaj dvojac je i pored zdravstvenih problema pred evropsko takmičenje uspeo da se izbori i sa svim ostalim nedaćam i ostvari uspeh.

- Mi smo se mnogo trudili, pred evrospko takmičenje smo bili bolesni ali smo dali svoj maksimom. To smo potvrdili i na svetskom takmičenju - kaže Nemanja Luledžija.

Postigli smo fantastični istorijski uspeh i pored toga što smo imali tešku godinu i počeli treninge sa koronom, rekao je trener mladih veslača Goran Todorović.

- Imali smo jako malo sedanja u čamcu, ali smo jako verovali da sve što smo ranije radili nas može dovesti do toga da ostvarimo maksimalan rezultat. Na Evropkom prvenstvu smo veslali na pet i po sekundi od svetskog rekorda a na Svetskom prvenstvu smo došli do sekunde od svetskog rekorda. To je uspeh koji pokazuje apsolutnu dominaciju jedne ekipe u svetu, u jednoj godini, što do sada niko nije uradio - kaže trener zlatnog dvojca.

Ovaj sport zahteva mnogo odricanja, truda, rada i discipline. Ovi mladi momci svaki dan imaju treninge, nekada i dva puta dnevno u zavisosti da li im predstoji neko takmičenje. Oni se bude veoma rano i imaju treninge oko 6 sati ujutru ali i pored svih obaveza oni idu redovno u školu i dobri su đaci. Kažu da imaju vremna za sve, pa i za zaljubljivanje.