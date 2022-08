MOTOROM UDARIO U AUTO! Poginuo 18-godišnji teniser! Njegovoj devojci amputirano stopalo

Simone je upravljao motorom koji je udario u automobil. Mladi teniser je od posledica sudara preminuo u bolnici u Čezeni. Devojka koja je bila sa njim na motoru je teško povređena. Operisana je u bolnici gde joj je amputirano stopalo.

“A player and a friend who will be missed tremendously by everyone”



The San Marino Tennis Federation is in shock after 18-year-old Simone de Luigi died in a motorbike accident on Sunday night#DavisCup | @F_S_T