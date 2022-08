KAO SAV NORMALAN SVET! Zvuči neverovatno ali je istina - Nole ušao na Marakanu, a NIKO ga nije primetio! (VIDEO)

Zvuči neverovatno, ali je istinito - najbolji planetarni sportista današnjice Novak Đoković došao je na utakmicu između Crvene zvezde i Makabija iz Haife (2:2), a da ga je primetio mali broj ljudi na stadionu "Rajko Mitić". U tom trenutku, u fudbalskom grotlu bilo je više od 55.000 ljudi.

. @djokernole at Red Star Belgrade VS Maccabi Haifa last night ⚽️😁



Thank you @anaaamat for sharing this video from your friend ❤️@NovakFanClub pic.twitter.com/nu0a0svfoV