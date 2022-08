'VIDIMO SE USKORO' Nakon informacije da neće igrati na US OPENU, hitno se OGLASIO ĐOKOVIĆ!

Đoković se oglasio na društvenim mrežama, gde je poručio da neće moći da igra u Njujorku.

"Na žalost, neću se takmičiti ove godine u Njujorku. Želim svim igračima dobar turnir. Hvala mom #NoleFam-u za svu ljubav, podršku i ohrabrenje. Nastavljam da čuvam formu i optimizam i radujem se novim takmičenjima. Vidimo se uskoro", napisao je Novak Đoković na svojim profilima na društvenim mrežama.



Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼