Dajte mi mesa, progutaću ga bez žvakanja! Srbin pretukao Rusa, pa dobio JEZIVE PRETNJE

Ovakav ishod iznenadio je sve poznavaoce prilika u MMA, posebno što je meč održan u Moskvi, a Šlemenko slovio za apsolutnog favorita.

Sam meč je pratio Magomed Ismailov, koji je ostao u šoku zbog poraza svog zemljaka.

– Dragi prijatelji, borba Saše Šlemenka je završena! I završilo se vrlo neočekivano! Da li sam uznemiren? Da! Ali ovo je MMA i ponekad jedan udarac može napraviti razliku! Da li je to bio rani prekid? Neko će reći – da, neko – ne! U oba slučaja, neću da raspravljam! Saša zna kako da se vrati jači, pokazao nam je to više puta! Poraz nije kraj, to je novi početak! Radujem se povratku i drago mi je da je Saša dobro – rekao je Magomd Ismailov i dodao:

– Čestitam Aleksandru Iliću na pobedi. Najgora stvar koja mu se može desiti je da me sretne u kavezu! Pošto ću ga pobediti i za sebe i za Sašu u isto vreme. Uskoro će biti veoma vruće, ćelavi predator je veoma gladan. RCC? Pripremite mi, molim vas, još mesa, progutaću bez žvakanja!

Aleksandar Ilić takes out Alexander Shlemenko in a matter of seconds in the main event at RCC. Massive win for The Joker, especially getting it done in Russia. #RCC12 pic.twitter.com/1VvRttJUPT