KRAJ JEDNE VELIKE KARIJERE: Uplakana Serena porazom od Hrvatice otišla u penziju

Posle 73 titule u pojedinačnoj konkurenciji, čak 23 Grend slema, nekadašnja dugogodišnja najbolja teniserka sveta Serena Vilijams završila je karijeru porazom u 3. kolu US Opena!

Bolja od nje bila je Ajla Tomljanović, Australijanka hrvatskog porekla, koja je sa 2:1 i moćnim trećim setom poslala Serenu u penziju u 41. godini - 7:5, 6:7, 6:1!

Nedugo posle meča, Serena je briznula u plač - dok je publika oduševljeno pozdravljala veliku šampionku.

- Pokušala sam, ali Ajla je bila za malo bolja. Hvala ti, tata. Znam da gledaš. Hvala ti mama. Želim da se zahvalim svima koji su ovde, onima koji su bili uz mene i bukvalno godinama, decenijama. Ipak, sve je počelo od mojih roditelja, oni su zaslužni za sve. Zahvalna sam im. Ovo su suze radosnice - rekla je Vilijamsova i nastavila:

- Ne bih bila Serena da nije bilo Venus, tako da, hvala ti Venus. Ona je jedini razlog što postoji Serena Vilijams. Bila je ovo zabavna vožnja. Najneverovatnija vožnja i putovanje u mom životu. Zahvalna sam svima koji su makar jednom rekli, "napred, Serena" u svom životu. Zahvalna sam, jer ste me vi doveli dovde.

Na pitanje da li bi mogla da odloži odluku o povlačenju, Serena je rekla:

- Ne verujem, ali nikad se ne zna. Ne znam, stvarno!

"I wouldn't be Serena if there wasn't Venus."@serenawilliams 💙 @Venuseswilliams pic.twitter.com/C7RZXcf23E