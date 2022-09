Novak vredno trenira za nove izazove, nema vremena za odmor (VIDEO/FOTO)

Srpski teniser propustio je Masterse u Sinsinatiju i Montrealu, a onda i US open, sve zbog kovid protokola u Sjedinjenim Američkim Državama.

Njegov povratak očekuje se na Lejver kupu 23. septembra, zatim ide na turnir iz serije 250 u Tel Avivu.

Za to vreme naš as vredno trenira kako bi spremio za izazove koji ga očekuje do kraja tekuće sezone.

On se trenutno nalazi u Monte Karlu, gde mu je rezidencija, i tamo provodi vreme na teniskom terenu.

