SVI PRIČAJU O SUSRETU NOVAKA I FEDERERA! Došao da ga isprati u penziju - Ova prilika se pruža jednom u životu! (FOTO)

Novak Đoković je ponovo stigao u London i spreman je da zaigra na svom prvom takmičenju od osvajanja Vimbldona na tom istom mestu. I to kakvom takmičenju - pošto će od 23. do 25. septembra biti deo spektakl Lejver kupa i predstavljati tim Evrope u nikad jačem sastavu.

Srpski teniser će biti deo tima rame uz rame sa Rafaelom Nadalom, Endijem Marejem i Rodžerom Federerom, koji je nedavno objavio da će mu upravo Lejver kup biti poslednje takmičenje u karijeri.

"Ovo je poslednje Rodžerovo takmičenje u karijeri, što je posebno uzbudljivo. Igrati sa Federerom, Rafom i Endijem, tri moja najveća rivala u timu je prilika koja se pruža jednom u životu", poručio je Đoković po sletanju u London.

Novak je potom trenirao u "O2 areni", mestu na kom je više puta osvajao Završni masters u Londonu, dok se on održavao u tom gradu. U timu Evrope će uz pomenute četiri teniske legende biti i Stefanos Cicipas i Kasper Rud. Sa druge strane, tim Sveta predstavljaće Feliks Ože Alijasim, Tejlor Fric, Dijego Švarcman, Džek Sok, Aleks de Minaur i Frensis Tijafo.

