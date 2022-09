FEDEREROV ŽIVOT OBELEŽILA JEZIVA TRAGEDIJA! Rodžer nikad emotivniji: Potpuno se SLOMIO...

Švajcarski teniser Rodžer Federer prisetio se svog pokojnog trenera Pitera Kartera.

Proslavljeni Švajcarski as odlučio je da završi karijeru i na Lejver kupu u Londonu odigraći svoj poslednji meč.

Na emotivnoj konferenciji za medije slavni as je jedva uspeo da zaustavi suze dok je govorio o čoveku koji je imao neverovatan uticaj na njega.

"Iskreno, svaki junior koji je igrao protiv mene nikada nije mislio da ću biti ovde, kada se vratim unazad, svaki junior, niko ne razmišlja toliko daleko, imate nekada viziju da osvojite turnir, da budete mozda prvi. Toliko je nesrećno što me Piter Karter nije video, on je mnogo uticao na moju igru i ličnost, on je bio sjajan trener i moj brat. Posle njega su tek stigli svi ostali treneri, bila je to sjajna karijera", rekao je Federer na konferenciji.

Pre 19 godina dogodila se tragedija koja je obeležila život i karijeru slavnog švajcarskog tenisera Rodžera Federera.

Proslavljeni Švajcarac je u karijeri osvojio 20 Grand Slam titula i mnogi ga smatraju najboljim teniserom svih vremena. Uvek je isticao da je za njegov uspeh najzaslužniji upravo Piter.

