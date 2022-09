SNIMAK O KOM SVI PRIČAJU! Marej BACIO FORU, Novak UMIRAO OD SMEHA: Poludi od smutija i ima 21 grend slem - Đoković (VIDEO)

Jedan od najvećih tenisera u istoriji penzionisaće se na Lejver kupu, a Rodžera Federera će sa tura ispratiti i njegovi najveći rivali. Igraće dubl sa Rafaelom Nadalom za kraj karijere, a u istom timu biće Endi Marej i Novak Đoković. Upravo njih dvojica bili su u centru pažnje u četvrtak uveče na ceremoniji pred Lejver kup, kada su igrači jedan po jedan predstavljali svoje kolege iz tima.

Inače, atmosfera u ekipi "Evropa" je sjajna, što pokazuju brojne fotografije i snimci iz Londona. Četvorica tenisera velikih karijera bacili su u drugi plan ostatak učesnika i sada čitav svet priča o njihovom poslednjem pojavljivanju na istom turniru, odnosno igranju u istom timu. Tako su se prethodnih dana pojavile fotografije sa zajedničke vožnje brodom, šetnje gradom, priprema za odlazak na večeru... I deluje da baš uživaju zajedno! Pogledajte neke od fotografija:

Škotski teniser iskoristio je ovu priliku da nas upozna i sa svojom stranom za koju do sada nismo znali! On je bio veoma raspoložen, a kako mu je zadatak bio da predstavi Novaka Đokovića, nije želeo da propusti priliku da se našali na račun srpskog tenisera. O njegovim rečima dovoljno govori osmeh koji je izazvao kod Novaka.

"...poludi od smutija sa povrćem, jede hranu bez glutena, osvajač 21 grend slem titule, Novak Đoković", najavio je Endi Marej, a najbolji sprksi sportista krenuo je u tom trenutku ka bini. Naravno, uz širok osmeh koji je bio vidljiv iako je ovaj snimak nastao iz velike daljine. Jasno je da se Novak nasmejao nakon fora koje je na njegov račun napravio škotski teniser, inače jedan od njegovih najboljih prijatelja na turu. Pogledajte kako je to izgledalo:

Andy’s introduction for Novak at the gala 🥰:



“…going wild on vegetable smoothies, he’s gluten-free, it’s 21-time Grand Slam champion, Novak Djokovic!” 🤣 pic.twitter.com/qPNIfXGvgw