Muškarac zapalio ruku pred Đokovićem, Nadalom, Federerom i ostalim igračima - EVO ZAŠTO JE TO URADIO, razlog je bizaran!

Razlog je borba za smanjenje emisija štetnih gasova

Šokantne scene sa Lejver kupa obišle su čitavu planetu. Jedan aktivista utrčao je na teren, zapalio vatru ispred sebe, a onda stavio ruku u nju i ona je počela da gori. Brzom reakcijom pripadnika obezbeđenja i redarske službe sprečen je daleko veći incident i potencijalno pogubne posledice po ekstremitet ovog čoveka.

Oni su ga izveli "naglavačke" sa terena, a sada su otkriveni i novi detalji zbog čega je izašao na teren i uradio to što je uradio, sve pred najboljim teniserima današnjice - Novakom Đokovićem, Rafaelom Nadalom, Rodžerom Federerom, Endijem Marijem, Kasperom Rudom, Stefanosom Cicipasom...

Na njegovoj majici je jasno bilo istaknuto "End UK private jets", a nakon kratke pretrage na Tviteru dolazi se do snimka na kojem se nalazi ovaj mladić, a koji već u opisu ističe da se bori za smanjenje emisije štetnih gasova i to sve dok "elita i dalje leti privatnim avionima".

Ovaj momak zove se Kai i napunio je 20 godina, a da će da uradi to što želi je objavio na ovoj društvenoj mreži pre samog čina.

- Znam da će navijači na terenu biti uznemireni, da će neki biti traumatizovani činjenicom da ću se samopovrediti, a situacija je takva da sam besan. Nepravedno je to što će publika patiti, jer nije ništa kriva za to. Treba da zaustavimo globalno zagrevanje, stotine miliona ljudi će proći kroz neviđene stvari, imaće problema sa glađu i žeđu. Odgovor britanske elite na to je da i dalje lete privatnim avionima, drugim rečima ne brinu o našoj budućnosti. Ne vredi ni pričati o solarnim panelima, dok oni to rade. Buduće generacije treba da budu upoznate sa svim - rekao je ovaj momak.

Autor: