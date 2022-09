CEO SVET GLEDA POSLEDNJI MEČ FEDERERA: Rodžer se oprašta uz podršku i savete Đokovića! Neverovatan potez na startu meča

FEDERER/NADAL - SOK/TIJAFO 2:2

1. SET

Sok završava prvi krug servis gemova na način da je svako sačuvao svoj servis - 2:2.

Neverovatan detalj u trećem gemu na servis Federera. Švajcarac je bukvalno probušio mrežicu, proterao je loptu kroz rupu na ivici mrežice, što je izazvalo prekid dok se nije razjasnila situacija. Na kraju on i Nadal dobijaju gem za 2:1.

Prvi je na servis izašao Rafael Nadal i prvi gem je pripao evropskom dublu - 1:0. Amerikanci su odmah uzvratili na servis Tijafoa i izjednačili u prvom setu na 1:1.

