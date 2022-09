SLUŠAJTE I UČITE OD NAJBOLJEG! Novak Đoković delio lekcije Federeru i Nadalu - Španac morao da prizna da je pogrešio

Istinska legenda "belog sporta" Rodžer Federer prethodne noći poslednji put kročio je u jednom zvaničnom meču na teniske terene. Sve oči medija i sportske javnosti bile su uprte na dešavanja na velelepnoj "O2 areni", pa je uhvaćen jedan zanimljiv momenat u kome je srpski as Novak Đoković podelio par lekcija svojim rivalima, koji su ovih dana njegovi saveznici u timu Evrope.

Naime, tokom sinoćnjeg dubl meča na Lejver kupu u Londonu, između Federera i Nadala s jedne, te Soka i Tijafoa sa druge strane, nakon kojeg se 41-godišnji Švajcarac oprostio, kamere su zabeležile vrlo zanimljivu situaciju. Najbolji igrači moderne teniske ere, a verovatno i svih vremena, Federer, Nadal i Đoković, u jednom trenutku su dogovarali taktiku.

- Ne smemo se bojati od toga da udarama loptice, rekao je Federer, a na to se nadovezao Đoković:

- Znam na šta mislite, ali možda bi bio dobar dodatni udarac kada je Tijafo u pozadini.

Potom se uključio i Nadal:

Coach Novak chips in with some important insight 🗣️#LaverCup | @DjokerNole pic.twitter.com/2Ms6pA6Xbl