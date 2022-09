(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - TIJAFO: Ovo je Srbija čekala, Novak igra prvi meč od osvajanja Vimbldona!

PRVI SET

- Dugu i jaku razmenu odigrali su na početak četvrtog gema, a Đoković ju je završio fantastičnom dijagonalom pravo na liniju. U bezizlaznoj situaciji našao se Đoković, a ipak je uspeo da izvuče lopticu i dođe do dva brejk poena. Odbranio je Tijafo prvu brejk loptu, servisom je odradio veliki deo posla.

2:1 - Na startu serviseri odlični, neverovatno zvuči, ali nijedan od igrača nije upisao poen na servis rivala. Ponovo je Đoković "nulom" došao do vođstva.

1:1 - Vrhunski tenis gledamo na startu. Pokušao je da šeta Tijafoa Đoković, a Amerikanac je uspeo da stigne nemoguće, a potom i poentira iz servisa. Sada je Franses vezao tri gem lopte, iskoristio je prvu.



1:0 - Fantastično je počeo Novak Đokoić. Vezao je tri uvodna poena, a u trećem je nakon čelendža servirao za gem. Nastavio je sa odličnim servisima, prvi gem upisao je za manje od dva minuta.

- Počeo je meč. Na servisu će se prvi naći Novak Đoković.

UOČI MEČA

