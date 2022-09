EMOTIVAN GOVOR SRPSKOG ASA! Nole se poklonio Federeru: Toliko te volim, brate! Jedan od najvećih atleta sveta napušta naš sport

Srpski teniser Novak Đoković je lako i ubedljivo savladao Frensisa Tijafoa na Lejver kupu u Londonu, a zatim se obratio javnosti.

- Nisam igrao nekoliko meseci, poslednji je bio u ovom gradu na Vimbldonu. Drago mi je što sam odigrao jako dobar meč. Dan ranije je bilo veoma emotivno, nije bilo lako ponovo upaliti motore i raditi na najbolji način ono što radiš. Zadovoljan sam što sam doneo dodatne poene svom timu.

Ovogodišnji Lejver kup će biti upamćen i po tome što se Rodžer Federer oprostio od aktivnog igranja.

- To je bio jedan od najlepših trenutaka koji smo uživo mogli da vidimo. Svi smo znali da će biti emocionalan oproštaj Rodžera. Svi smo bili oduzeti tim trenutkom, to je bio miks emocija. Jedan od najvećih atleta sveta napušta naš sport, sa druge strane gledati njega srećnog i kako je igrao, moramo da budemo zahvalni. Zahvalan sam što sam bio tu i svedočio jednom od najlepših trenutaka u mom životu. Mogu u svoje ime da pričam. Bio je to divan trenutak, njegova deca, roditelji, Mirka... svi koji su bitan deo njegovog života. Razumem sve to i saosećam šta je sve neophodno da imate na turu u individualnom sportu. Ništa ne bi mogli da uradimo bez podrške naših najbližih. Mi dobijamo slavu, kada izgubimo kritike, ali ništa ne bi mogli bez naših najbližih. Rodžer je rekao sjajne stvari za svoje najbliže. Predugo pričam, samo pokazujem koliko te volim Rodžere - rekao je Novak Đoković.

