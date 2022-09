'NISAM MOGAO DA SPAVAM, PLAKAO MI JE NA RAMENU' Dirljiv govor čuvenog tenisera o odlasku u penziju Rodžera Federera (VIDEO)

Italijanski teniser Mateo Beretini nakon pobede na Lejver kupu uputio je emotivne reči Rodžeru Federeru, koji je juče u spektakularnom meču rekao zbogom tenisu.

Italijan je u subotu igrao svoj prvi meč u singlu i trijmfualno napustio nadmetanje sa Feliks Ože Alijasimom rezultatom 2:0, po setovima - 7:6, 4:6, 10:7. Time je doneo privremenu prednost Timu Evrope od 4:2, a posle meča ima je jedno zanimljivo izlaganje koje se ticalo Federerovom odlaska u penziju.

"The reason why I chose to be a tennis player was because of him."



The @rogerfederer effect explained by @MattBerrettini. #LaverCup pic.twitter.com/ON9Cx2SVeh — Laver Cup (@LaverCup) 24. септембар 2022.

- Nisam mogao da spavam, bilo je jako emotivno. Rekao sam mu zašto sam plakao. Razlog je taj što sam odlučio da postanem teniser zbog njega. On verovatno ne zna, ali kada sam bio dečak, kada je on igrao u Rimu, ja sam pokušavao da se ušunjam na Centralni teren jer nisam imao kartu. Bio je moj idol. Inspirisao me je tako mnogo. Ne samo mene, već i milijarde ljudi, ali uradio je sve za ovaj sport. Toliko sam srećan što sam ovde. Naježio sam se, nije mi lako - počeo je Beretini svoje izlaganje.

Potom je usledilo pitanje koliko mu znači kada Federer ustane sa klupe i počne da mu deli savete u toku meča.

- Osećam se kao da ne mogu da zase**m. (smeh) Neverovatno je. Jedan od razloga zašto sinoć nisam mogao da spavam je to što je on plakao na mom ramenu. Mislio sam se da li se to stvarno događa. Rodžer Federer? A danas mi je dao par saveta i sve je dobro ispalo, tako da - hvala Rodžer - rekao je oduševljeni Mateo Beretini, dok se Švajcarac sa osmehom na licu ispratio njegov govor.

