ĐOKOVIĆ - OŽE-ALIJASIM: Kasni početak meča u Londonu! Za to vreme, Novak snimljen u neobičnom izdanju (VIDEO)

Srpski teniser, Novak Đoković, na Lejver Kupu igra protiv Kanađanina, Feliksa Ože-Alijasima.

Ože-Alijasim je pre meča sa Novakom imao obaveze u dublu, pa će početak meča kasniti u odnosu na prvobitno zakazano vreme (14.30).

Dok je čekao svoj red da izađe na teren u "O2 Areni" u Londonu, Đoković je snimljen dok je nosio naočare za sunce i jeo bananu u prostorijama dvorane.

Đoković je prisustvovao oproštaju Rodžera Federera, a zatim je u subotu pobedio Frensisa Tijafoa kojeg je počistio sa terena velikom brzinom.

Novak protiv nezgodnog Ože-Alijasima igra tek drugi meč nakon gotovo tri meseca, odnosno finala Vimbldona.

- Dobro sam trenirao u Londonu proteklih dana i prilagodio se terenu, koji mi je lepo “legao”. Znajući da igram protiv Tiafoa, koji je odlično igrao na nedavnim turnirma u Americi bilo mi je važno da što bolje uđem u meč, što mi je omogućio dobar servis - rekao je Đoković nakon što je razbio Tijafoa u dva seta i dodao:

- To me je dodatno opustilo u igri, zamah mi je išao glatko, i uspeo sam da nametnem svoj stil igre i brzo rešim prvi set u svoju korist. Ovo je, naravno, značajno podiglo moje samopouzdanje, bio sam veoma zadovoljan prikazanim, i ostao sam na tom talasu do kraja meča.

