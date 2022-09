UŽIVO! ĐOKOVIĆ - OŽE-ALIJASIM: Velika drama u Londonu, Federer pomaže Novaku u završnici seta (VIDEO)

Srpski teniser, Novak Đoković, na Lejver Kupu igra protiv Kanađanina, Feliksa Ože-Alijasima.

Đoković - Ože-Alijasim 3:6, 6:6

II set:

Taj-brejk:

0:1 - Ože-Alijasim je napravio mini brejk.

6:6 - Taj-brejk će odlučiti pobednika drugog seta.

6:5 - Ponovo je Novak prebacio pritisak na stranu protivnika koji će još jednom morati da odservira za izjednačenje koje bi ovog puta značilo igranje taj-brejka.

5:5 - Nastavlja sa snažnim i preciznim servisima Đokovićev protivnik i uz pomoć njih stiže do izjednačenja.

5:4 - A, u dramatičnom finišu Novak ima prednost! Mladi Ože-Alijasim je sada pod pritiskom jer će servirati za ostanak u drugom setu.

4:4 - Izjednačuje Kanađanin, deluje da ćemo gledati dramatičnu završnicu drugog seta.

4:3 - Malo je falilo Kanađaninu da ekspresno odgovori Novaku. Imao je dve brejk lopte, ali Đoković je uspeo da se izbori sa teškom situacijom i da osvoji gem.

3:3 - Brejk! I, evo ga! bez izgubljenog poena Đoković vraća brejk i sebe u drugi set. Možda će bi baš ovaj gem mogao da bude ključan za ishod ovog meča.

2:3 - Ponovo smanjuje Đoković, ali ukoliko ne napravi brejk, ni neće biti važan rezultat ovog seta.

1:3 - Siguran je Ože-Alijasim, posebno dobro ga služi servis, a dosad je odservirao osam as udaraca.

1:2 - Prvi gem za Novaka u drugom setu, pred njim je sada teži posao, odnosno obaveza da osvoji gem na protivnikov servis.

0:2 - Igra odlično Feliks Ože-Alijasim, potvrdio je brejk i deluje da sigurno korača ka pobedi. Moraće Đoković da zaigra znatno bolje.

0:1 - Brejk! Nije dobro... Novak ne liči na sebe i sada ima zaostatak i u drugom setu.

I set:

3:6 - Kraj seta! Iako je krenulo odlično - brejkom Đokovića, završilo se loše. Feliks Ože-Alijasim je stigao do prednosti i na putu je da donese izjednačenje timu sveta u Lejver Kupu.

3:5 - Brejk! Pao je Novak u osmom gemu. Nažalost, Ože-Alijasim ima priliku da servisom dođe do prvog seta.

3:4 - Šteta za sedmi gem koji je pripao Kanađaninu jer je u njemu Đoković imao brejk loptu.

3:3 - Siguran sada i Novak. Važno je bilo vratiti se posle naleta protivnika.

2:3 - Ređa sada as udarce dvadesetdvogodišnji teniser, a to mu je i te kako pomoglo da dođe prvi put do prednosti na ovom meču.

2:2 - Brejk! Vratio se u set Kanađanin! Duplom servis greškom je Đoković prepustio rivalu brejk.

2:1 - Prvi gem za Ože-Alijasima i do njega je Kanađanin došao prilično lako. Ovog puta je i on odlično servirao, pa Đoković i nije imao šansu da opet pripreti.

2:0 - Sve poene je Novak osvojio u prvom gemu na prvi servis, bio je prilično siguran i potvrdio je brejk.

1:0 - Brejk! Servisom kanadskog i brejkom srpskog tenisera, otvoren je meč! Prvu brejk loptu je Ože-Alijasim uspeo da spasi, ali drugu nije mogao.

Uoči meča:

Ože-Alijasim je pre meča sa Novakom imao obaveze u dublu, pa je početak meča kasnio u odnosu na prvobitno zakazano vreme (14.30).

U paru sa Džekom Sokom je pobedio Endija Mareja i Matea Beretinija rezultatom 2:6, 6:3, 10:8.

Dok je čekao svoj red da izađe na teren u "O2 Areni" u Londonu, Đoković je snimljen dok je nosio naočare za sunce i jeo bananu u prostorijama dvorane.

Đoković je prisustvovao oproštaju Rodžera Federera, a zatim je u subotu pobedio Frensisa Tijafoa kojeg je počistio sa terena velikom brzinom.

Novak protiv nezgodnog Ože-Alijasima igra tek drugi meč nakon gotovo tri meseca, odnosno finala Vimbldona.

- Dobro sam trenirao u Londonu proteklih dana i prilagodio se terenu, koji mi je lepo “legao”. Znajući da igram protiv Tiafoa, koji je odlično igrao na nedavnim turnirma u Americi bilo mi je važno da što bolje uđem u meč, što mi je omogućio dobar servis - rekao je Đoković nakon što je razbio Tijafoa u dva seta i dodao:

- To me je dodatno opustilo u igri, zamah mi je išao glatko, i uspeo sam da nametnem svoj stil igre i brzo rešim prvi set u svoju korist. Ovo je, naravno, značajno podiglo moje samopouzdanje, bio sam veoma zadovoljan prikazanim, i ostao sam na tom talasu do kraja meča.

