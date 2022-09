NOVAK U IZRAELU IMA TRETMAN KRALJA: Odseda u najskupljem apartmanu - dobija kokosovu vodu, napitak od badema, a evo šta večera!

Đoković je u Izraelu dobio apartman od 89 kvadrata sa ogromnim panoramskim balkonom pogledom na otvoreno more i star grad Jafe, piše "Ynetnews".

Organizatori su i na taj način hteli da se oduže srpskom asu što je došao na turnir sa nižim renkingom, a kako pišu izraelski mediji, cena ovog apartmana je oko 2.200 evra za noć.

סך הכל וידאו של השחקן טניס הטוב בעולם מתאמן על החוף בתל אביב. Nothing to see here pic.twitter.com/cs62lmXvJK