ĐOKOVIĆ I NADAL SU RASPLAKALI FEDERERA! Otkriven detalj sa oproštaja, Švajcarac se SLOMIO tek kada je video Novaka i Rafu

Federer je završio karijeru, a poslednji meč je odigrao na nedavno održanom Lejver kupu gde je igrao dubl u paru s Rafaelom Nadalom.

Veče u Londonu bilo je prepuno emocija. Svi teniseri su plakali zajedno sa Rodžerom, a čuveni hrvatski teniser je otkrio i zog čega jedan od najboljih tenisera svih vremena nije mogao da kontroliše emocije.

Federer je odluku da završi karijeru doneo i pre Lejver kupa pa je imao vremena da se pripremi za oproštaj, međutim u prestonici Engleske nije mogao da prestane da plače.

O tome je govorio Ivan Ljubičić, a njegove reči je preneo britanski "Ekspres".

- Mogli smo da se pripremimo za to, ali teško je. Znam da bi se Rodžer svakako mučio sa emocijama, mislim da su svi očekivali to - rekao je Ljubičić.

On je potom otkrio i šta je poslužilo kao "okidač" kod Federera.

