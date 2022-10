NOVAK OZBILJNO NAPADA FEDEREROV PODVIG! Srbin bi mogao da uradi nešto što niko osim Švajcarca do sada nije uspeo!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković na dobrom je putu da ove sezone dođe do trofeja iz svakog takmičarskog ranga.

Novak je u nedelju trijumfovao na ATP turniru serije 250 u Tel Avivu, pošto je u finalu rutinski savladao Hrvata Marina Čilića.

Srpski as je već trijumfovao na Mastersu serije 1000 u Rimu, Vimbldonu, a sada ima i turnir serije 250. To znači da mu nedostaje trofej u kategoriji 500 i Zavšni masters da bi ostvario podvig koji je do sada samo Federer uspeo da napravi 2010 godine.

Turnir u Astani, na kom će učestvovati i Novak, je iz serije 500. Međutim, srpski as će tamo imati paklenu konkurenciju, pošto su učešće na njemu najavili Karlos Alkaraz, Danil Medvedev, Stefanos Cicipas, Kasper Rud, Feliks Ože Alijasim...

Trijumf u Kazahstanu bi značio i sigurno učešće na Završnom mastersu u Torinu i veliku šansu za rušenje još jednog rekorda koji je držao slavni švajcarski as.

Federer je 2010. godine osvojio Australijan open i Zavšni masters u Londonu, trijumfovao je na Mastersu 1000 u Sinsinatiju, osvojio ATP 500 u Bazelu i ATP 250 u Stokholmu.

Podsetimo, da bi obezbedio mesto na Zavšnom mastersu, Nole mora da ostane među 20 najboljih u ATP trci, a trenutno je na 15 poziciji.

Autor: