Novak oduševio sve u Kazahstanu - Đoković ostao posle treninga i potpisivao autograme najmlađim navijačima (VIDEO)

Naime, Novak je prvo sa Karlosom Alkarazom posetio dečiju bolnicu u Astani. Njih dvojica su zajedno darovali mališanima simbolične poklone.

Potom, Novak je odradio i trening, a posle toga, kaok to obično i radi, ostao je i potpisivao autograme i fotografisao se sa mališanima.

😍👦🏻🧒🏼👧🏻 Kids first as always. Hear kids’ voice. They can’t believe it’s @DjokerNole

Always kind, always inspiring. What a man he is @jelenadjokovic ! Good to have the champ in my country 🇰🇿 #Kazakhstan

P.S. if you want this video I can send your direct. Let me know #nolefam pic.twitter.com/Pxd0Pt010X