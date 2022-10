HIT U ASTANI! NOVAK TRČI A 6 MOMAKA GA PRATI U STOPU I BORI SE ZA VAZDUH: Pogledajte neverovatnu scenu (VIDEO)

Nekoliko momaka iz obezbeđenja pratilo ga je u stopu... neko vreme... ali izgleda da nisu bili u najboljoj kondiciji.

Poslednji u nizu je gubio dah i jedva uspevao da isprati ne preterano zahtevan ritam. Sve vreme su pravili krug oko Srbina, pa su trčali ispred, oko i iza njega, a dok je on skretao neki su morali da protrče kroz travu.

🏃🏻‍♂️Novak is running outside the venue #AstanaOpen. The weather is sunny again. Look at the security guys 😂😀. Few hours left till R-1. Idemo!@DjokerNole @NDjokofan @KrisSekMNT @TennisPuneet @GforceGill @jelenadjokovic @nolefangal @Yolitatennis &#nolefam pic.twitter.com/WOwhV6tg78