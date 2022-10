ĐOKOVIĆ SILOVITO KRENUO U POHOD NA TITULU: Novak pregazio Čileanca i izborio plasman u osminu finala!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković izborio je plasman u osminu finala ATP turnira u Astani, pošto je na startu takmičenja ubedljivo savladao Čileanca Kristijana Garina (6:1, 6:1)

Novak će u drugom kolu odmeriti snage sa Holanđaninom Botikom Van De Zandshulpom, koji je na startu turnira bio bilji od Bejbita Žukajeva. Taj meč na programu je u četvrtak.

Srpski as je od samog starta meča jasno stavio Čileancu do znanja da nema šta da traži na ovom susretu. Ekspresno je poveo sa 2:0 u setovima, da bi do kraja seta još dva puta oduzeo servis nemoćnom Garinu i tako rutinski odradio posao za svega 24 minuta igre.

Čileanac je na startu drugog seta podigao nivo igre i pružio ozbiljniji otpor Đokoviću, međutim, to nije bilo dovoljno da poremeti planove fokusiranom Srbinu. Posle 1:1 Nole je osvojio pet vezanih gemova i zasluženo izborio plasman u narednu rundu takmičenja. Meč je trajao 62 minuta!

Autor: