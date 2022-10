'UŠAO SAM MOTIVISAN U TURNIR!' Đoković posle pobede u Astani: Sjajno sam se privikao, koristio sam svaku priliku

Novak Đoković furiozno je počeo učešće na turniru iz serije 500 u Astani. Trenutno sedmi igrač sveta bio je zadovoljan prikazanim u deulu sa Kristijanom Garinom.

Srpski as je razbio rivala iz Čilea za samo 62 minute igre i pokazao je visok nivo tenisa u oba seta.

- Od početka do kraja bila je to sjajna igra. Na ovom turniru su drugačiji uslovi nego u Tel Avivu, prvi je meč, čekaš da vidiš kako ćeš da se privikneš, ali to sam uradio zaista sjajno. Jednostavno, koristio sam svaku priliku koja mi se ukazala - rekao je Đoković.

Novak je dobio pitanje koliko vremena mu je potreno da se navikne na nove uslove?

- Zavisi. Mogu da govorim samo u svoje ime. Imao sam sreće da sam tokom čitave karijere uspevao da se brzo priviknem na različite uslove. Mislim da mi je to pomoglo i danas, znao sam šta treba da radim. Osvojiti turnir i izgubiti u finalu ili polufinalu pravi veliku razliku, mentalno pre svega. Ušao sam u ovaj turnir motivisan, sa velikim samopouzdanjem i ubeđenjem, sve mi je pomoglo da se vrlo brzo priviknem - zaključio je osvajač 21. grend slem titule.

Đoković će u drugom kolu igrati protiv Holanđanina Botika van de Zadšulpa koji je 34. na ATP listi.

