"POVRAĆAO SAM OD BESA" - Legenda otkrila kako su mu naredili da pusti Šumahera

Jedan od najuspešnijih vozača formule 1 svih vremena - legendarni Mihael Šumaher (53) osvojio je sedam naslova svetskog prvaka, ali svoju uspešnu i trofejnu karijeru duguje svojim kolegama, a ne samo svom talentu.

Potvrdu u tome možemo naći u jednom slučaju iz trke za VN Austrije 2002. godine kada je nemački vozač pobedio zahvaljujući timskom kolegi Rubensu Barikelu (50).

Naime, Brazilac je tada dobio naredbu od tima da pusti Šumahera pa je usporio pred sam cilj i pustio ga da ga zaobiđe i na kraju slavi pobedu, doduše nezasluženu.

- Izašao sam iz bolida i povraćao od besa. Nisam mogao verovati. Svi danas znaju šta se dogodilo, ali eto, ispričaću. Slično je bilo i 2001. godine, tada je Meklaren bio ispred mene, Mihael je bio treći, dobio sam instrukcije da zamenimo pozicije, tada sam ih pitao "Da li biste mi to naredili da sam ja prvi", rekli su mi da u tom slučaju to ne bi tražili od mene - rekao Barikelo u jednom podkastu.

Sada se nakon 20 godina prisetio tih događaja i govorio o detaljima te trke 2001. kada je pustio Šumahera. Rubens je na toj stazi bio sjajan i svi su ga već videli na postolju kako slavi pobedu, ali bila je to era kada se Šumaher borio za titulu svetskog prvaka i iako je imao čak 44 boda više od prvog rivala, gazde Ferarija naredile su da Šumi mora pobediti i u toj trci.

Bio je to okidač za svađu u ekipi, ali i crveno svetlo za FIA-u da donese odluku da komunikacija između vozača i tima bude javna.

- Tokom osam krugova smo vodili raspravu, bio sam besan, naterali su me. Rekao sam im da ću tako i učiniti, ali pred svima. U trenutku kada sam shvatio da se stvari neće promeniti i da me neće tretirati na način na koji sam zaslužio, napustio sam ekipu, otišao sam godinu dana pre isteka ugovora - dodao je brazilski vozač koji je otišao u penziju 2012. godine.

Na kraju je cela priča došla do toga da, iako je Šumaher dobio to svoje prvo mesto u Austriji, pubilka ga je izviždala. Ništa to nije značilo jer Barikelo je ostao ponižen, bez prvog mesta, a FIA je kaznila Ferari sa milion dolara. Barikelo je karijeru tako završio sa ukupno 11 pobeda i 68 podijuma.

Šumaher sa druge strane ima 91 pobedu i sedam naslova prvaka (1994., 1995., 2000., 2001., 2002., 2003. i 2004.).