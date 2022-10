DOMINACIJA SRBINA U ASTANI: Novak rutinski savladao Holanđanina za plasman u ČETVRTFINALE!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale trunira u Astani, pošto je u drugom kolu rutinski savladao Holanđanina Botika van de Zandshulpa.

Protivnik Srbina u četvrtfinalu biće ruski teniser Karen Hačanov, koji je ranije danas nakon preokreta savladao Hrvata Marina Čilića.

Još jedan sjajaj meč odigrao je srpski as u prestonici Kazahstana. Odmah je bilo jasno da će imati ozbiljniji test od meča sa Čileancom Garinom. Holanđanin se sjajno držao sve do šestog gema, kada je Novak ubacio u brzinu došao do vezanih prilika za brejk i konačno oduzeo servis Botiku. Do kraja prvog seta rutinski je sačuvao prednost 6:3.

U drugom setu Nole je imao još lakši posao. Holanđanin je osvojio uvodni gem, a onda je usledila surova serija srpskog asa, koji je vezao čak šest gemova i tako ekspresno završio posao na ovom meču.

TOK MEČA:

II set

5:1 za Đokovića - Spasao je Novak jednu brejk loptu u ovom gemu. Samo jedan gem ga deli od četvrtfinala.

4:1 za Đokovića - NOVI BREJK! Nole je u seriji, Van de Zanshulp ne zna šta ga je snašlo! Ponovo je srpski as oduzeo servis Holanđaninu i sada ima praktično nedostižnu prednost.

3:1 za Đokovića! Kakav servis gem srpskog tenisera. Ekspresno, bez izgubljenog poena materijalizovao je prednost koju je stekao u prethodnom gemu!

2:1 za Đokovića - BREJK! Novak u ranoj fazi drugog seta uspeva da oduzme servs Holanđaninu!

1:1 izjednačenje - Fenomenalnim drugim servisom Novak završava posao u ovom gemu i dolazi do izjednačenja. Pretio je Holanđanin, ali Nole nije dozvolio da dođe do prilike za brejk.

0:1 za Van de Zandshulpa - Prvi put na meču Holanđanin ima prednost. Bez većih problema osvojio je svoj servis gem na startu drugog seta

I set

6:3 - NOVAK OSVAJA PRVI SET Posle 29 minuta igre srpski as vodi sa 1:0 u setovima. Rutinski je Đoković odradio posao protiv Holanđanina u prvom setu!

5:3 za Đokovića - Botik smanjuje zaostatak, Novak će sada servirati za osvajanje prvog seta!

5:2 za Đokovića - Spasao je Novak brejk loptu u ovom gemu i uz dosta muke uspeo da potvrdi brejk! U narednom Botik servira za ostanak u prvom setu.

4:2 za Đokovića - BREJK! Novak uspeva da oduzme servis odličnom Holanđaninu. Izvršio je pritisak, došao do tri vezane brejk prilike i posle duple servis greške došao do velike prednosti u prvom setu.

Novak je tražio medicinsku pomoć. Srećom, ne radi se o ozbiljnijoj povredi. Raskrvario je nokat, pa je zamolio lekara da sanira povredu. Nakon kraće intervencije Srbin se vratio na teren.

3:2 za Đokovića - Ozviljno je Botik namučio Novaka u ovom gemu. Igralo se na razliku, ali Srbin nije dozvolio da Holanđanin dođe u priliku za brejk. Ovo će biti mnogo teži test od meča sa Čileancom Garinom.

2:2 novo izjednačenje - Holanđanin ne posustaje! Dva sjajna poena osvojio je u ovom gemu, Novak jednostavno nije imao šanse.

2:1 za Đokovića - Sjajan gem Novaka. Ekspresno, bez izgubljenog poena, naš teniser ponovo dolazi do prednosti. Odlično servira srpski as na startu meča!

1:1 izjednačenje - Van de Zandshulp dolazi do izjednačenja. Služio je prvi servis Holanđanina u ovom gemu.

1:0 za Đokovića - Siguran start srpskog asa. Rutinski osvaja uvodni gem na meču!

Meč je počeo!

Novak će prvi servirati na meču.

14.03 - Novak izlazi na teren.

Meč uskoro počinje!

Biće to njihov prvi međusobni duel.

Novak je na startu turnira pokazao da je u sjajnoj formi stigao u prestonicu Kazahstana. Srpski as je demonstrirao silu protiv nemoćnog Kristijana Garina i za svega 62 minuta igre izborio plasman u osminu finala (6:1, 6:1).

Holanđanin, koji je trenutno 34. teniser sveta, je takođe bio ubedljiv u prvom kolu. On je još u ponedeljak savladao Kazahstanca Bejbita Žukajeva indentičnim rezultatom 6:1, 6:1.

Pobednik ovog duela u četvrtfinalu će igrati protiv ruskog tenisera Karena Hačanova koji je ranije danas posle preokreta savladao Hrvata Marina Čilića (2:1).

Autor: