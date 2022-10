NEKI SU ČAK I ZAPLAKALI: Ono što je Novak Đoković uradio posle meča u Kazahstanu dugo će se pamtiti (FOTO)

Srpski teniser je furiozno prošao u četvrtfinale turnira iz serije 500 u Astani, pošto je pobedio Botika van de Zandšulpa na impresivan način, a onda je Nole oduševio publiku.

Obično bi teniseri na svom izlasku sa terena potpisali nekoliko autograma i "to bi bilo to", ali - Đoković nije od običnih.

Nije nikada ni bio.

Khazakstan fans' cries of excitement when Novak shares his gifts 🔥🔥🔥 Lovely to see #Nolefam pic.twitter.com/QVewT3xUPg



Ne samo da je zastao da udovolji želji navijača, već je ostao - nekoliko minuta.

I sami Kazahstanci su se čudili kako, po mnogima najbolji teniser sveta - iako tek sedmi na ATP listi, ima strpljenja da svima izlazi u susret, ali... Ne samo da je imao, i ne samo da se potpisivao, već je i delio poklone.

Kada više nije imao šta da da, a jedan mališan ga je svim srcem molio da obrati pažnju na njega - Nole mu je dao svoju znojnicu koja, naravno, sama po sebi nije neka velika stvar, ali je bila sve što mu je u tom trenutku preostalo da pokloni.

Novak seems to be still signing for fans.

Cries of "Novak Novak" many minutes after the show was over. pic.twitter.com/YRX9yxKpv6