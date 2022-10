KAKAV ČOVEK! Ovo što je Novak Đoković upravo uradio, zaprepastilo je i njegove navijače

Ali, ne samo to.

Đoković već pet meseci nije izgubio niti jedan jedini set u ATP mečevima (ne računajući grend slemove, koji su u "sopstvenoj" ingerenciji).

Naravno, u ovaj dug period je uračunata i duga pauza od vimbldonske titule, ali otkako je izgubio polufinale madridskog mastersa od Karlosa Alkaraza sa 2:1, Novak je ostvarivao samo "savršene" trijumfe.

Redom su pred Đokovićem "padali":

Novak last lost a set in an @atptour event over 5 months ago;



Karatsev 2-0

Wawrinka 2-0

Felix 2-0

Ruud 2-0

Tsitsipas 2-0

Andujar 2-0

Pospisil 2-0

Safiullin 2-0

Cilic 2-0

Garin 2-0

Zandschulp 2-0

Khachanov 2-0



A staggering 26-0. @DjokerNole @atptour @ATPMediaInfo #Djokovic 🔥