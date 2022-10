PREMINUO SEDMOSTRUKI SVETSKI ŠAMPION U MOTOCIKLIZMU: Fil Rid umro u 83. godini!

„Jamaha je veoma tužna zbog vesti da je Fil Rid, Jamahin prvi svetski prvak, preminuo u svom domu u Kenterberiju“, navodi se u saopštenju japanskog tima.

Rid je titule u konkurenciji do 250 kubika sa Jamahom osvojio četiri puta, dok je u konkurenciji do 125 kubika osvojio jednu titulu. On je u kategoriji do 500 kubika osvojio dva puta, ali je tada bio vozač italijanske ekipe MV Agusta.

The Yamaha Racing family are incredibly saddened by the news that Phil Read MBE, Yamaha’s first road racing World Champion, passed away at home in Canterbury, England today. Everyone at Yamaha offers their sincere condolences to Phil’s family and friends.https://t.co/zErQnoXnXo pic.twitter.com/J1q0uqRCFu