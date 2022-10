MNOGI SU ZAMIŠLJALI DRUGAČIJI REZULTAT! Okončana velika svetska anketa na pitanje 'Ko je najbolji teniser svih vremena?' EVO ODGOVORA!

Anketu je, na Tviteru, sproveo Eurosport, TV stanica koja i prenosi veliki broj turnira na kojima su briljirali Nole, Rafa i Rodžer, a u toj anketi učestvovalo je skoro 5.000 ljudi.

Ogroman je to uzorak, imajući u vidu da se i petostruko manja ispitivanja javnog mnjenja (naravno, na osnovu reprezentativne grupe ljudi) smatraju veoma preciznim pokazateljem kako stvari, zapravo, stoje.

A 4.699 učesnika ankete Eurosporta je glasalo tako da se dovodi u pitanje da li je tačno ono opšte mišljenje "da je teniska javnost podeljena na tri podjednaka dela" kada se traga za odgovorom na pitanje ko je najbolji igrač svih vremena.

