NIKO MU NIŠTA NE MOŽE: Novak Đoković i podvig zbog koga se rivalima vrti u glavi

Naime, osvajač Vimbldone posle sjajnog turnira u Tel Avivu igra odlično i u Kazahstanu, a jedan od podataka je i taj da na putu do završnice oba turnira nije imao ni najmanjih problema.

Ono što deluje nestvarno je podatak da Đoković u poslednjih pet meseci nije izgubio set ako se ne računaju gren slemovi i egzibicija na Lejver kupu.

Od trenutka kada je Novak izgubio od Karlosa Alkarasa na Mastersu u Madridu, Novak je igrao na Mastersu u Rimu, Tel Avivu i Astani i nije dopustio set nijednom rivalu i trenutno ima skor od 26 dobijenih naspram nula izgubljenih setova.

Novak last lost a set in an @atptour event over 5 months ago;



Karatsev 2-0

Wawrinka 2-0

Felix 2-0

Ruud 2-0

Tsitsipas 2-0

Andujar 2-0

Pospisil 2-0

Safiullin 2-0

Cilic 2-0

Garin 2-0

Zandschulp 2-0

Khachanov 2-0



A staggering 26-0. @DjokerNole @atptour @ATPMediaInfo #Djokovic 🔥