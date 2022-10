ŠOK U ASTANI! Nakon što je Novak osvojio DRUGI SET polufinala, MEDVEDEV PREDAO MEČ! Srbin ga gledao u NEVERICI!

Novak Đoković igra protiv Danila Medvedeva u polufinalu turnira u Astani.

ĐOKOVIĆ - MEDVEDEV

Srpski teniser, Novak Đoković, plasirao se u finale turnira u Astani posle neverovatnog meča protiv Danila Medvedeva.

Ruski teniser je šokirao sve prisutne, pa i samog Novaka odlukom da preda meč nakon što je srpski teniser osvojio drugi set posle velike borbe.

Nakon neverovatnog tenisa u dva seta potpuno neočekivano je Medvedev prišao mreži i čestitao Novaku.

Zbunjeni srpski teniser je odmah upitao šta je problem, a uskoro bi trebalo da saznamo šta je tačno bio problem.

Đoković - Medvedev 4:6, 7:6 (8:6)

Tok meča

Kraj meča! Medvedev je predao meč nakon taj-brejka u drugom setu!

DRUGI SET

Taj-brejk:

8:6 - Nole osvaja set!

7:6 - Nova set lopta za Novaka.

6:6 - Neverovatan taj-brejk.

6:5 - Mini brejk! Set lopta i servis za Đokovića!

5:5 - Velika napetost.

5:4 - Vratio je mini brejk Medvedev i sada će on imati dva servisa.

5:3 - Đokoviću dva poena fale za osvajanje seta, a ima još jedan servis.

4:3 - Još jedan poen Rusa. Sada je Novak na servisu.

4:2 - Prekida Medvedev seriju od četiri uzastopna poena za rivala.

4:1 - Navijači su oduševljeni tenisom koji gledaju.

3:1 - Prvi poen u taj-brejku koji osvaja teniser koji servira.

2:1 - I opet mini brejk! Odličan tenis i u taj-brejku!

1:1 - Vraća Novak!

0:1 - Mini brejk pravi ruski teniser.

6:5 - Obezbedio je Novak igranje taj-brejka. Bio je siguran u važnom gemu i pritisak sada ide na stanu Medvedeva.

5:5 - U desetom gemu drugog seta Đoković je imao ozbiljnu raspravu sa sudijom u stolici. Srpski teniser se bunio jer je dobio opomenu zbog toga što je lansirao lopticu na tribine nakon izgubljenog poena za 30:15.

5:4 - Medvedev će servirati za ostanak u drugom setu nakon što se Novak ozbiljno potrudio da stigne do novog gema, a da pritom ne uđe u igru na razliku.

4:4 - Bez izgubljenog poena gem za Medvedeva, u njemu je stigao do devetog as udarca na meču. Zaista je teško igrati protiv tenisera visokog 198 centimetara koji ovako dobro koristi servis.

4:3 - Dva uvodna poena za Đokovića, Rus sada nije iskoristio svoju visinu, pokušao je da uhvati Novakov lob, ali ga je "smečovao" u mrežu. U istom ritmu Đoković priveo gem kraju.

3:3 - Gledamo Medvedeva na vrhuncu forme, "nulom" uz dva asa došao je do novog gema. Treba istaći da Rus deluje smireno i staloženo.

3:2 - Dosta bolje servira Đoković u drugom setu, dve gem lopte srpskog igrača, na nestvaran način sa mreže šalje Medvedevu loptu, a Rus je mogao samo u mrežu da je pošalje

2:2 - Kada su razmene nešto duže Medvedev uvek pronalazi odlično rešenje. Dve gem lopte za Rusa, asom dolazi do izjednačenja.

2:1 - Publika je bila oduševljena. Novak je došao do gem lopte, ali je za to trebalo da se pripremi, izgradio je poene poput igre šaha, polako i potez ispred rivala. Ipak, nije se predavao Danil - novo izjednačenje. Na kraju novi gem za Srbina

1:1 - Ubacio je Medvedev sve servise, odlično mu je taj deo igre radio, ali je Đoković došao do brejka nakon dve greške Rusa. Uspeo je Medvedev da se odbrani - izjednačenje. Iskoristio je svoju visinu potom Medvedev i došao do gema iz nemogućih situacija.

1:0 - Novak iz šešira vadi neverovatne udarce, a zahvaljujući njima došao je do dve gem lopte. Provit bilo kog drugog tenisera osvojio bi već sada gem, ali Medvedev je u nastavku stigao skraćenu loptu i poslao je u suprotnu stranu. Adel Nur je napravio korekciju nakon što je linijski sudija poen dodelio Novaku - ponavlja se poen. Gem - Novak Đoković.

PRVI SET

4:6 - Rus je neprikosnoven danas na svoj servis, vezao je dva asa u 10. gemu. Imao je tri set lopte. Iskoristio je već prvu.

4:5 - Ni 30:0 nije pomoglo Đokoviću koji se pritom mučio sa servisom da mirno završi gem, vezao je Medvedev dva poena, a onda je usledila razmena na mreži koja je oduševila navijače, Medvedev je stigao skraćenu loptu, a Đoković je stigao lopticu na drugoj strani i fantastičnim forhendom došao je do gem lopte i asom potom do gema.

3:5 Napravio je duplu servis grešku, a potom i drugi as u gemu, a potom je odlično reagovao na ritern Đokovića i došao do dve gem lopte, koristi prvu novim as udarcem.

3:4 - Ponovo je mreža Novaku pomogla da dođe do poena, što u ranijim mečevima nije bio slučaj. Nije Srbin u ovom meču dolazio do lakih poena. Za svaki je morao da se pomuči, greška iz bekhenda donela je Rusu novu brejk loptu koju koristi.

3:3 - Nije to poljulalo Novaka, koji je u šestom gemu uspeo da dođe do dve brejk lopte. Pronašao je nakon duže razmene Medvedev rešenje da odbrani prvu. Ipak nakon neverovatnog nadmudrivanja Đoković je dobio brejk.

2:3 - Loše je, Medvedev je "nulom" dobio brejk protiv Novaka Đokovića, koji nije ličio na sebe u petom gemu prvog seta.

2:2 - Ponovo je Đoković pokušao lob na servis rivala, Medvedev je bio na mreži, a Novakov udarac završio je u mreži. Odmah u narednom poenu greši Srbin, šalje lopticu u mrežu, te dolazi Rus do tri gem lopte, a potom Nole uzima prvi poen na servis rivala. Odradila je bekhend paralela veliki posao, Novak je kombinovao različite poteze i uspeo da spasi drugu, ali ne i treću gem loptu na servis rivala.

2:1 - Duge razmene igraju Novak i Medvedev, Srbin je dobio dva udarna poena, drugi neverovatnom skraćenom loptom, a potom Rus vrhunskim riternom upisuje poen, ipak, dve gem lopte za Srbina.

1:1 - Odgovorio je istom merom Danil Medvedev.

1:0 - Prvi servis na meču imao je Novak Đoković. Uvodni poen dobio je Srbin nakon duge razmene. Nadmudrio je Medvedeva Đoković vrhunskim lobom. Forhend srpskog tenisera izuzetan je na startu meča, a to mu je donelo 40:0

UOČI MEČA

Novak Đoković u polufinale turnira u Astani igra protiv Danila Medvedeva, biće to duel dvojice igrača o koje se tenis najviše ogrešio u prethodnoj godini. Novak Đoković je zbog odluke da se ne vakciniše ostao bez više od sedam hiljada bodova, dok Danil Medvedev zbog rata u Ukrajini nije mogao da nastupi na Vimbldonu, gde je uskraćen za maksimalno 2.000 bodova.

Srpski teniser Novak Đoković nakon osvajanja turnira u Tel Avivu lagano podiže formu. Izlazio je na kraj sa svojim protivnicima bez mnogo poteškoća, a sada ima naspram sebe najveći izazov, Danila Medvedeva.

Novak je u četvrtfinalu nadigrao Rusa Karena Hačanova sa 6:4, 6:3. S druge strane Medvedev je bio ubedljiv protiv Bautuste-Aguta - 6:1, 6:1.

Guess Who? 👀 pic.twitter.com/IFSryohmGz — Astana Open • Kazakhstan Tennis Federation (@ktf_kz) 08. октобар 2022.

Ovo će biti njihov 11 duel. Đoković vodi u međusobnom skoru sa 6:4. Prošle godine Medvedev je slavio u finalu Ju-Es opena, Novak je uzvratio na mastersu u Parizu.

ATP turnir u Astani, serije 500, igra se za nagradni fond od 2.054.825 dolara.

REČ NOVAKA ĐOKOVIĆA PRED POLUFINALE

Novak Đoković je nakon pobede nad Hačanovim dao kratak komentar.

-Uvek očekujem najviše od sebe. Očekujem da podignem nivo igre, biće potrebno sutra, protiv koga god da budem igrao - kaže naš teniser.

Đoković je protiv Hačanova pokazao veliku mentalnu snagu u nezgodnim trenucima.

-To mi je od detinjstva. Da ste odrastali u Srbiji, razumeli biste - kratko je objasnio spikeru na terenu Astana opena.

Na konferenciji je rekao da ima recept za Danila Medvedeva.

- Slični smo kada je napad u pitanju, ima solidan bekhend, ne pravi mnogo grešaka, tera te da trčiš i da zaradiš svaki poen, ali to je bila moja formula tokom cele karijere. Očekujem fizički težak duel, veliku borbu i duge poene. Nadam se da mogu da serviram dobro, znam sve o taktici za taj susret, ali ne želim previše da pričam o tome medijima - zaključio je Đoković sa osmehom.

REČ DANILA MEDVEDEVA PRED POLUFINALE

Nakon duela upitan je da li više od svega želi da pobedi upravo Đokovića.

- Ne, ja želim da pobedim svakog. Možda više žudim za tim da pobedim Rafu Nadala, jer sam izgubio poslednja dva puta od njega. Ali želim da pobedim i Novaka ovde, mada osećam da nije ozbiljno rivalstvo nas dvojice kao recimo Novaka sa Nadalom - rekao je Medvedev.

Autor: