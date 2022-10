KAKO JE NOLETOV REKET ZAVRŠIO U PUBLICI?! Teniskog ASA savladale emocije, a onda je usledio JOŠ VEĆI ŠOK! POGLEDAJTE SNIMAK! (VIDEO)

Novak Đoković i Danil Medvedev su se sastali u polufinalu ATP turnira u Astani, a u jednom trenutku srpski as je bacio reket u publiku, što je dovelo i do njegove rasprave sa sudijom.

U završnici drugog seta, pri rezultatu 5:4 u korist Srbina, odigran je jedan od zanimiljivijih poena na servise Medvedeva.

Na semaforu je pisalo 15:15, a Rus je uspeo da na terenu nadmudri Noleta koji je, trčeći dijagonalno ka osnovnoj liniji shvatio da ne može da dođe do loptice, pa je reketom zamahnuo odozdo na gore i - reket je odleteo pravo u publiku.

#Djokovic throws his racquet into crowd. #Medvedev is a brick wall! #AstanaOpen #atp pic.twitter.com/r1vdMPi9CF