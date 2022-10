OVO JE TAJ TRENUTAK! Pogledajte momenat kada Medvedev prilazi Đokoviću: Noletova faca sve govori! (VIDEO)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale ATP turnira u Astani, ali je ostao šokiran zbpog načina na koji je to uspeo da uradi!

Naime, njemu je Danil Medvedev predao meč na kraju drugog seta koji je Novak dobio posle taj-brejka.

Slavio je Đoković mini brejk koji je uzeo pri rezultatu 7:6 u taj-brejku, usledio je njegov prepoznatljiv urlik pre nego što se uputio ka klupi da se pripremi za nastavak.

Djokovic was as baffled as everyone else, but he’s through to the ATP 500 Astana final where Tsitsipas awaits.pic.twitter.com/QrHktAXVSa