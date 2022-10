RAŽNATOVIĆ U BICI ZA POJAS PROFI PRVAKA SRBIJE: Pobednik može biti SAMO JEDAN - Najavljuje se pravi spektakl od meča! (FOTO)

Veljkov rival 8. novembra u Ubu biće takođe neporaženi Goran Babić, koji živi u Stokholmu, a boksuje pod licencom Srpske profesionalne federacije.

Tačno mesec dana ostalo je do prvog bokserskog Memorijala profesor dr Miroslav Popović, koji će biti održan 8. novembra u Ubu sa početkom u 18 sati. Meč večeri je megdan između do sada neporaženih Veljka Ražnatovića (13-0, 10KO) i Gorana Babića (7-1-0, 4KO), koji će se boriti za pojas i titulu profesionalnog prvaka Srbije! Njihov meč planiran je u osam rundi u kategoriji kruzer (do 90,7 kilograma).

- Najjači meč do sada u karijeri za mene, spremam se jako. Nadam se pobedi, da li nokautom ili na poene, videćemo - izjavio je Babić.

Sa druge strane, Veljko dileme nema - samo pobeda ga zanima:

- Velika mi je čast da učestvujem na Memorijalu Miroslav Popović, koji se organizuje za čoveka koji je toliko toga dobrog učinio za srpski boks. Sa Zoranom Bačulovim i Vladanom Babićem spremio sam se i tek ću da se spremim da u Ubu dam 110 odsto sebe i domognem se svog prvog pojasa u karijeri. Rival nije nimalo lak zalogaj, to njegov perfektan skor govori, ali ja u svaki meč, pa i u ovaj, ulazim da ”ubijem” rivala! - rekao je Ražnatović.

Što se tiče samog Memorijala, Lena Zečević, predsednik Saveza profesionalnog boksa Srbije, izjavila je da očekuje spektakl.

- Velika mi je čast da najavim prvi Memorijal profesor dr Miroslav Popović u znak sećanja na osnivača Saveza profesionalnog boksa Srbije, koji je pre tri dana napunio trideset godina postojanja. Miroslav Popović je kao trener sa ekipama i pojedincima osvojio oko 200 medalja, od toga 34 zlatne. Dugo godina bio je selektor Jugoslavije, a pripala mu je i posebna čast da na revijalnom meču u Las Vegasu između Evrope i Amerike bude selektor tima sa našeg kontinenta. U znak sećanja na profesora i njegove uspehe u boksu odlučili smo da baš na godišnjicu njegove smrti organizujemo ovaj spektakl koji će, svi verujemo, postati tradicionalan - rekla je Lena.

RAŽNATOVIĆEV UČINAK

Mečeva 13

Pobeda 13

Pobeda nokautom 10

UČINAK GORANA BABIĆA

Mečeva 8

Pobeda 7

Pobeda nokautom 4

Poraza 0

Nerešenih 1

Rejting mečevi za Nikolića i Cvetanovića

U Ubu će publika videti šest mečeva, od toga dva za titulu. Pored Ražnatovića i Babića, koji će se boriti za pojas profesionalnog prvaka Srbije, gledaćemo i megdan između Grka i Francuza za WBF International u velter kategoriji. U ring će pred Ubljanima i Marko Cvetanović i njegov imenjak Nikolić, kao i Šerif Gurdijeljac, kojima će rivali doći iz inostranstva.

- Čast mi je što sam deo spektakla. Kada završim boksersku karijeru, ostaću u organizaciji turnira. Što se tiče samog meča, daću sve od sebe da pobedim - izjavio je Marko Nikolić.



