ĐOKOVIĆ JURI 90. TITULU I PODVIG STAR 12 GODINA - Ovo je samo Federer uradio!

Srpski teniser Novak Đoković u nedelju od 12.30 igra finale turnira u Astani protiv Grka Stefanosa Cicipasa.

Novaku je ovo drugo finale za samo sedam dana nakon što je prošle nedelje osvojio turnir u Tel Avivu.

Sada će pokušati u prestonici Kazahstana da osvoji 90. titulu u karijeri. Đoković bi se na taj način približio Rafaelu Nadalu koji ima 92 trofeja u karijeri i nastavio pohod na još jedan rekord Rodžera Federera koji je osvojio 103 pehara.

Novak juri Federera

Takođe, naš as može da postane tek drugi igrač posle Rodžera Federera koji će osvojiti turnire iz svih kategorija u istoj sezoni i tu u sezoni u kojoj mu je bilo zabranjeno da se takmiči u Australiji i Americi.

Srpski as osvojio je ove sezone tri trofeja iz tri različite kategorije. Novak nije mogao da igra na turnirima Australijan Open, Indijan Vels, Majami, US Open, ali je zato stigao do trofeja na Mastersu u Rimu, zatim na Vimbldonu i potom u Tel Avivu, turniru 250 serije. Đokoviću fale samo još turnir iz 500 serije i Završni Masters kako bi imao titule iz svih kategorija u jednoj sezoni.

Slavni Švajcarac 2010. godine uspeo je da osvoji Australijan Open, Masters u Sinsinatiju, turnir 500 serije u Bazelu, a onda i 250 serije u Stokholmu, da bi sezonu krunisao Završnim Mastersom u Londonu.

Novaku će sada bio primarni cilj da sakupi što više trofeja sa najvećih turnira odnosno grend slemova i mastersa, srpski teniser kako bi ostao u formi morao je da igra i 250 i 500 serije.

Posle turnira u Tel Avivu, Novak se danas bori za trofej u Astani, a potom će se na Mastersu u Parizu pripremati za Završni Masters u Torinu na kojem još uvek nije zvanično obezbedio mesto. Ako Novak osvoji Astanu i Torino ponoviće ono što je uradio Federerov pre rekord postavljen pre 12 godina.