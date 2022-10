MOGAO SAM DA POGINEM! Šokantna scena u Formuli 1 - Vozač se zamalo zakucao u KAMION na stazi! (VIDEO)

Na stazi Suzuka u Japanu vladaju nemogući uslovi za trku.

Pada jaka kiša, vidljivost je katastrofalna i trka je prekinuta već u trećem krugu nakon što se Ferarijev Karlos Sains okrenuo na stazi.

If you're wondering why he's pissed, this is why. Absolutely unbelievable. Keep in mind the visibility range. & that's the racing line. pic.twitter.com/xiDO8J8Sl4

Početak je obeležio još jedan žestok incident. Naime, tokom trke na stazi se našao kamion sa dizalicom, a vozači nisu bili obavešteni. Dok je većina vozača prolazila pored vozila sporo, jer je bila iza sigurnosnog automobila, Pjer Gasli je išao brzo jer je krenuo iz boksa i želeo je da ih sustigne.

Francuz zbog slabe vidljivosti nije na vreme video kamion i u poslednjem momentu je uspeo da ga zaobiđe.

Zbog toga je poludeo! Psovao je i vikao:

This is not a good look for the FIA and Suzuka GP in allowing a TRACTOR on the track whilst cars are still driving by



Eight years since Jules Bianchi died after hitting a tractor in Japan, have race control not learned a thing since? Gasly and the other drivers rightly upset #F1 pic.twitter.com/nEJy0xZsOy