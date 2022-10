NOVAK OSVOJIO JUBILARNU 90. TITULU U KARIJERI! Srbin pobedom nad Cicipasom u finalu Astane napravio NEVEROVATAN PODVIG!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio je titulu na ATP turniru u Astani, pošto je u finalu rutinski savladao grčkog tenisera Stefanosa Cicipasa.

Novak je tako došao do jubilarne 90. titule u karijeri i tako se približio Rafaelu Nadalu koji ima 92, kao i rekorderu Rodžeru Federeru koji u svojoj riznici trofeja ima 103 pehara.

Trijumfom u Astani Đoković je napravio podvig koji nije viđen punih 12 godina. Srbin je postao tek drugi teniser u istoriji koji je uspeo da u jednoj sezoni osvoji turnire iz svih kategorija. Trijumfovao je na Vimbldonu, Mastersu serije 1000 u Rimu, ATP 500 u Astani i ATP 250 u Tel Avivu. To je do sada samo pošlo za rukom Rodžeru Federeru koji je 2010. godine osvojio Australijan open, trijumfovao je na Mastersu 1000 u Sinsinatiju, osvojio ATP 500 u Bazelu i ATP 250 u Stokholmu.

Treba istaći da je Đoković trijumfom u Astani i matematički obezbedio učešće na Završnom mastersu u Torinu.

Perfektno je odigrao Novak prvi set. Bio je maksimalno fokusiran, izgubio je samo tri poena na na svoj servis i strpljivo čekao da rival popusti. U osmom gemu prvi servis je izdao Cicipasa, Novak je iskoristio šansu i napravio ključni brejk.

Novak je i u drugom setu kontrolisao dešavanja na terenu. Sjajno je riternirao, napravio brejk već u trećem gemu i u nastavku rutinski odradio posao.

TOK MEČA:

II set

5:4 za Đokovića - Cicipas osvaja servis gem, Novak će sada servirati za titulu!

5:3 za Đokovića - Jedan gem deli Srbina od 90. titule u karijeri!

4:3 za Đokovića - Cicipas smanjuje zaostatak. Zahvaljujući dobrom servisu, stvarao je prednost u poenima i bez većih problema osvojio ovaj gem.

4:2 za Đokovića - Rutinski je Novak materijalizovao prednost koju je stekao u prethodnom gemu. Neverovatno igra srpski as na ovom meču, Cicipas je potpuno nemoćan.

3:2 za Đokovića - BREJK! Novak oduzima servis Cicipasu! Sjajno je riternirao srpski as u ovom gemu, došao je do 0:40 i iskoristio drugu brejk loptu. Apsolutno kontroliše dešavanja na terenu u ovom finalu!

2:2 izjednačenje - Munjevito srpski as stiže do novog izjednačenja, ponovo bez izgubljenog poena! Neverovatan je na ovom meču!

1:2 za Cicipasa, Novak je propustio priliku da u uvodnom delu drugog seta oduzme servis grčkom teniseru. Vršio je srpski as pritisak, stigao do brejk lopte, al Cicipas je uz dosta muke uspeo da se izvuče iz neugodne situacije.

1:1 izjednačenje - Novak nastavlja sjajno da servira. Bez izgubljenog poena osvaja gem i dolazi do izjednačenja.

0:1 za Cicipasa - Prekida nalet srpskog asa Cicipas. Osvojio je uvodni gem u drugom setu i prvi put na meču stigao do prednosti.

I set

6:3 NOVAK OSVAJA PRVI SET! Sjajno je servirao Novak u ovom setu, izgubio samo tri poena na svoj servis i strpljivo čekao da rival popusti. Iskoristio je šansu koja se ukazala u osmom gemu, napravio je brejk i onda rutinski završio posao. Sada ga set deli od 90. jubilarne titule u karijeri!

5:3 za Đokovića - BREJK! Novak uspeva da oduzme servis Cicipasu u finišu prvog seta! Stao je servis Grku, srpski as je to sjajno iskoristio, došao je do dve vezane prilike za brek i odmah iskoristio šansu koja mu se ukazala. U narednom gemu će servirati za prvi set.

4:3 za Đokovića - Novi gem za Novaka! Rutinski Srbin odrađuje posao.

3:3 izjednačenje - Ne popušta ni Cicicpas! Samo dva poena osvojio je Novak na servis rivala od starta meča. Fenomenalno servira grčki teniser.

2:3 za Đokovića - 12 od 14 prvih servisa pogodio je Novak i drugi put je sa nulom osvojio gem!

2:2 izjednačenje - Još jedan sigran gem Cicipasa, sjajno služi servis grčkog tenisera, Novak jednostavno nije imao šanse u ovom gemu.

2:1 za Đokovića - Pretio je Cicipas, ali nije mu dozvolio Novak da dođe u priliku za brejk. Imao je Grk 0:30, ali sjajni srpski as osvaja četiri vezana poena i ponovo dolazi do prednosti u prvom setu.

1:1 izjednačenje - Cicipas uzvraća istom merom. Sa nulom osvaja servis gem i dolazi do izjednačenja.

1:0 za Đokovića - Bez izgubljenog poena Novak na svoj servis osvaja uvodni gem na startu meča.

Meč je počeo, Novak prvi servira

12:35 - Novak izašao na teren.

12:25 - Igrači uskoro izlaze na teren, sve je spremno za finalni spektakl u Astani!

Samo sedam dana nakon trijumfa u Tel Avivu, maestralni srpski as će u prestonici Kazahstana pokušati da dođe do svoje jubilarne 90. titule u karijeri.

Novak bi se tako približio Rafaelu Nadalu koji je osvojio 92 trofeja u karijeri i rekorderu Rodžeru Federeru koji u svojoj riznici ima ukupno 103 pehara.

Novak danas ima sjajnu priliku da napravi podvig koji niko nije uspeo da ostvari čak 12 godina.

Naime, 2010. godine Švajcarac Rodžer Federer je osvojio turnire iz sve četiri godine u jednoj sezoni. Osvojio je Australijan open, trijumfovao je na Mastersu 1000 u Sinsinatiju, osvojio ATP 500 u Bazelu i ATP 250 u Stokholmu.

Nole je na dobrom putu da ponovi nešto slično. Novak je bio pobednik Vimbldona, mastersa u Rimu i nedavno turmira u Tel Avivu iz kategorije 250 i trijumfom u Astani (ATP 500) bi zaokružio priču.

Naravno, moraće ozbiljno da se pomuči kako bi ostvario cilj, pošto će mu rival u finalu biti sjajni Grk Stefanos Cicipas.

Njih dvojica su odigrali 10 međusobnih duela i skor je 7:3 u korist Novaka Đokovića. Nole je trenutno u seriji od šest vezanih pobeda u duelima sa Grkom i u ovaj meč ulazi kao favorit.

Međutim, u par navrata Đoković je morao žestoko da se pomuči kako bi došao do trijumfa protiv borbenog Grka. Posebno se pamti njihov okršaj u finalu Rolan Garosa 2021. godine kada je Novak gubio 0:2 u setovima i onda napravio preokret za titulu.

PUT DO FINALA

Novak se prošetao do polufinala turnira u Astani, ekspresno su padali redom Garin, Van de Zandshulp i Hačanov, a onda je usledio žestok okršaj sa ruskim teniserom Danilom Medvedevim. Rus je dobio prvi set, u drugom je Nole slavio posle drame u taj-brejku, a onda je Rus na iznenađenje svih predao meč.

I Cicipas je imao sličan put na ovom turniru. Lagano je stigao do polufinala, a onda nakon preokreta savladao Andreja Rubljova.

