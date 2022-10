'USUDIO SAM SE DA SANJAM!' Moćna poruka Đokovića nakon osvajanja 90. TITULE U KARIJERI: Privilegovan sam što sa 35 igram ovako! (FOTO)

Fantastičnom igrom i pobedom protiv Stefanosa CIcipasa u finalu turnira u Astani, Novak Đoković je stigao do 90. titule u karijeri.

Nakon meča je dobio pitanje da li je pomišljao na teniskom početku, kada je bio mali dečak, da bi jednom mogao da stigne do ovakvog učinka.

- Da! Usudio sam se da sanjam i uvek sam se nadao da ću imati veliku karijeru. Naravno, nisam znao tačan broj finala koja ću igrati i turnira koje ću osvojiti. Moje namere su bile da dođem do najvećih visina, zahvalan sam i privilegovan što igram ovako dobro u ovoj fazi života, 35 nije isto kao 25. Iskustvo mi je verovatno i pomoglo u ovom meču - rekao je Đoković.

Nakon titule u Vimbldonu, Novak je imao gotovo tri meseca pauze, a onda je u dve nedelje osvojio titule u Tel Avivu i Astani.

WINNING MACHINE!! 🏆



🇷🇸 @DjokerNole storms to his 90th tour-level title, defeating Tsitsipas 6-3, 6-4 in Astana 💥@ktf_kz | #AstanaOpen pic.twitter.com/uchMzQEKnO