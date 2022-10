SVET JE U ŠOKU GLEDAO KAKO MEDVEDEV PREDAJE MEČ ĐOKOVIĆU: Situacija uopšte nije bila naivna, Rus detaljno objasnio TEŠKU ODLUKU (VIDEO)

Posle odigranog taj-brejka koji je pripao srpskom teniseru, meč je trebalo da ode u treći set, a onda je Rus sačekao Đokovića na mreži, pružio mu ruku, a zatim i sudiji i tako potpuno zbunio i Srbina i navijače, ali i sve koji su meč gledali preko malih ekrana.

- Drugi put sam u karijeri predao ovako sa istegnutim mišićem. Tokom drugog poena u taj-brejku sam osetio nešto čudno na primicaču. Pomislio sam da je to možda grč, ali nakon što je poen završen znao sam da verovatno ipak nije samo grč. U nastavku taj-brejka sam osetio da bih mogao da odigram još pet, do 10 poena, ali ne više od toga - rekao je Medvedev.

On je poručio da ne bi mogao da zaigra u finalnom meču u slučaju da je bio bolji u taj-brejku protiv Đokovića.

- Mogao bih možda i da odigram još jedan set, ali onda bih verovatno propustio pola godine umesto jednog meseca. Zapravo ne znam šta je fer. Da sam pobedio, ne bih igrao u finalu - zaključio je Medvedev.

Medvedev Forced to Retire! 😳



After @DjokerNole took the second set, Medvedev has withdrawn due to injury in Astana#AstanaOpen pic.twitter.com/w33Iyozrce