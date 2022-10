BRUKA KAKVE NEMA: Novak Đoković je ovo doživeo od Australijan opena čiji je rekorder

Naime, na društvenim mrežama organizatori prvog grend slema u godini su objavili najavu Australijan opena, a ono što upada u oči, jeste da se ni na jednoj slici ne nalazi Novak Đoković. Tu su gotovo sve zvezde "belog sporta" današnjice, ali ne i teniski kralj i osvajač 90 ATP titula.

Mnogi navijači Noleta protumačili su to kao definitivni dokaz da Srbin ni 2023. godine neće učestvovati na turniru koji je osvajao rekordnih devet puta, što bi bio novi šamar teniskom sportu i istinska bruka organizatora Australijan opena.

Podsetimo, predviđanja su bila optimistična, te se govorilo da da će naš najbolji teniser gotovo sigurno krenuti putem Australije, nakon što je ova zemlja promenila vladu koja mu je početkom godine priredila pravu torturu i izrekla zabranu ulaska sve do daleke 2025. godine.

Grand Slam tennis Down Under, you know the drill.



