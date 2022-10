'ĐOKOVIĆ ZNA ŠTO NIKO NE ZNA' Teniski svet u čudu: Što to Srbin radi?

Naime, portal "Tennis Connected" analizirao je meč protiv Stefanosa Cicipasa u finalu Astane, počevši isti sa "Đoković zna nešto što ostatak teniskog sveta sigurno ne zna".

Ovaj specijalizovani sajt se na početku pita zašto Novak nije forsirao Cicipasov bekhend, jer je na prvi pogled to delovalo kao pravi taktički potez u uslovima koje smo imali u Astani.

- Srbin je počeo da koristi analitiku i statistiku mnogo pre svojih protivnika. On je tri godine dobijao analize od Krega O'Šenesija, a sada koristi tenisku analitiku od firme 'Gotta Tennis' koju su osnovali Gordon Ehling i Bret Hobden - navodi se.

2019 Madrid final - Djokovic d. Tsitsipas 6-3 6-4

2020 Dubai final - Djokovic d. Tsitsipas 6-3 6-4

2022 Astana final - Djokovic d. Tsitsipas 6-3 6-4



Clinical as it gets pic.twitter.com/8ATx9vXuOi