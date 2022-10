NOVAKOVI NAVIJAČI ZABRINUTI: Đoković odustaje od izuzetno važnog turnira, šta li ovo treba da znači?

Osvajač Vimbldona iz 2001. godine istakao je da će Nole sigurno nastupiti na Završnom mastersu u Torinu, ali još uvek je nepoznanica da li će igrati u Parizu.

- Jasno je da će igrati u Torinu, a ostaje pitanje hoće li pre toga ići u Pariz - ostao je zagonetan nekadašnji hrvatski teniser.

Ova informacija je prilično zabrinula Noletove navijače, jer na pariskom mastersu Đoković treba da brani hiljadu bodova.

Podsetimo, po rasporedu koji je objavio na svom zvaničnom sajtu, naredni turnir na kome će Novak Đoković igrati je upravo masters koji se u prestonici Francuske održava od 31. oktobra do 6. novembra.

U prošlogodišnjem izdanju ovog turnira, Novak Đoković je osvojio titulu pobedivši na putu do nje Martona Fučovića, zatim mu je Gael Monfis predao meč bez borbe, a onda su usledili trijumfi nad Tejlorom Fricom, Hubertom Hurkačom i, u finalu, nad Danilom Medvedevim posle preokreta - 4:6, 6:3, 6:3.

A posle ovih reči hrvatskog stručnjaka, pitanje je da li je na pomolu velika promena plana (i Novakovo pristajanje da se odustane od odbrane titule i hiljadu ATP bodova; da danas ostane bez njih, pao bi sa šestog na devto mesto svetskog rangiranja) ili će Đoković ipak zaigrati u Parizu.

