ZORANA ARUNOVIĆ U EGIPTU OBEZBEDILA KVOTU ZA PARIZ: Svi ovi rezultati nisu plod sreće, već posledica kontinuiranog stručnog rada

Trofejna strelkinja Zorana Arunović pvi je srpski sportista koja je obezbedila kvotu za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine. Do plasmana na najveću svetsku smotru sporta koja se za dve godine održava u glavnom gradu Francuske, stigla je osvajanjem bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u disciplini vazdušni pištolj koje je nedavno završeno u Egiptu.

Zorana je pucala na izuzetno visokom nivou. Sa 590 krugova oborila je svetski rekord koji je nedugo zatim, u nastavku takmičenja, za jedan krug nadmašila neverovatna Kineskinja Lu Kaiman, nova svetska prvakinja. Bronza u Kairu bila je 51. odličje za Zoranu Arunović u karijeri u olimpijskim disciplinama, a zanimljivo je da je ona bila i prva srpska takmičarka koja je obezbedila normu i za minule Igre u Tokiju.

“Priču o zaista odličnom rezultatu u Egiptu moram da počnem izvanrednim pripremama koje sam imala pred ovo takmičenje. Odlukom mog trenera, moje sestre Jelene, završnu fazu priprema sprovele smo u Francuskoj. Tamo smo praktično bile u nekoj vrsti karantina. Iako to do sada nismo praktikovale, Jelena je čvrsto verovala da je to ispravno i ispostavilo se da je ponovo bila u pravu. Tamo smo imale vrhunske uslove za rad, ali i neophodnu mirnoću pred veliko takmičenje”, počinje priču Zorana Arunović.

Osvajanjem bronze na Svetskom prvenstvu, i to kao jedini srpski strelac u olimpijskim disciplinama, Zorana je na najbolji mogući način zaokružila izuzetno trofejnu godinu. U 2022. Zorana se na Evropskom prvenstvu u Hamaru okitila srebrom u pojedinačnoj konkurenciji, brozom u miksu i ekipnim zlatom. Na svetskim kupovima osvojila je četiri zlata i bronzu, a na Mediteranskim igrama bronzu u individualnoj konkurenciji i zlato u miksu.

“Nadam se da sam svojim ostvarenjima ove takmičarske godine dala još jedan podsticaj deci koja se bave ovim sportom. O svemu tome je bilo mnogo reči i na Medvedniku, u kampu koji je uz moju podršku organizovala i uspešno realizovala moja sestra Jelena, a u kome je učestvovalo preko 40 strelaca, trenera i različitih stručnjaka u sportu. Jelena je zaista vrhunski stručnjak i tim svojim projektom je još jednom pokazala da ispravan pristup pomaže prevazilaženju mnogih naizgled nesavladivih prepreka i da rezultati ne dolaze slučajno”, konstatovala je Zorana Arunović i posebno se osvrnula na pozitivnu atmosferu koja postoji tokom zajedničkih treninga sa Damirom Mikecom koji je njen dugogodišnji partner u miksu:

“Ti treninzi koje nama organizuju Jelena i Damirov trener Goran Mikec, su zaista dragoceni. Oni nam mnogo pomažu da oboje budemo mnogo bolji u našim individualnim nastupima. O tome svedoči i podatak da je Damir trenutno vodeći na svetskoj rang listi, a ja zauzimam drugu poziciju”, istakla je Zorana.

Ona naglašava da oko sebe ima izvanredan tim stručnjaka sa kojima sarađuje, u koje ma beskrajno poverenje i koji joj ulivaju dodatnu sigurnost:

“Streljaštvo nije samo pucanje, kad se izađe na vatrenu liniju i to svima treba da bude jasno. Tu postoji i ozbiljna kondiciona i psihološka priprema, rad na preventivi od povreda, treninzi sa sparing partnerima, velika je uloga analitačara treninga i takmičenja, ali pre svega tu je glavni trener koji ceo taj trenažni proces stalno usavršava, prilagođava i prati trendove kako bih mogla da budem konkurentna među zaista vrhunskim strelcima. Svi ovi rezultati nisu plod sreće, već posledica kontinuiranog stručnog rada u kome nauka zauzima značajno mesto.“

Iako je već više od decenije u samom svetskom vrhu, Zorani Arunović ne nedostaje motiva za buduće izazove:

“Ono što bih najviše volela je da u dogledno vreme realizujemo zamisao da naš klub Olimpik 011 ima svoj dom, adekvatan prostor, kao dugoročno rešenje za svakodnevni rad i dalje sportsko usavršavanje, ne samo moje, već onih koji će doći nakon mene i nastaviti tradiciju da srpski strelci pištoljem redovno sa velikih takmičenja donose odličja. To smatram svojom misijom i činom odgovornosti ka mlađima koji treba da dođu iza mene”, zaključila je Zorana Arunović.

