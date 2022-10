ĐOKOVIĆ POKAZAO VELIČINU I STAO UZ ČUVENU TENISERKU: Prozivala ga zbog Australije, a Novak je reagovao u njenom NAJTEŽEM TRENUTKU

Rumunska teniserka je odmah izdala saopštenje u kojem je istakla da se oseća izdanom, ali bez objašnjenja zbog čega i šta se zapravo dogodilo.

Nekada broj jedan, a sada deveta teniserka na VTA listi je suspendovana zbog pozitivnog testa tokom US Opena, a dok su mnogi osudili korišćenje nedozvoljene supstance, Asocijacija profesionalnih tenisera (PTPA), oglasila se sledećom porukom.

"PTPA je posvećen to da Simona Halep, kao i svi ostali teniseri, imaju fer suđenje tokom čitavog procesa. Borićemo se za njena prava i gledati da urgiramo na transparentnosti za sve ostale tenisere", navedeno je u kratkom saopštenju organizacije.

Prethodno se saopštenjem oglasila i sama teniserka.

Our statement on the provisional suspension of @Simona_Halep: https://t.co/CbTxqXJfoe pic.twitter.com/7zKZu5diEE