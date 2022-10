Novakova organizacija se oglasila povodom VELIKOG SKANDALA: Evo šta kažu na situaciju Simone Halep!

Ona tvrdi da je nevina i da će u naredom periodu uraditi sve što može da to i dokaže, a nedugo zatim stiglo je kratko saopštenje iz Novakovog tabora.

– PTPA je posvećena tome da osigura da Simona Halep, ali i svi ostali igrači, imaju pravo na poštenu žalbu i da ceo proces prođe bez problema. Borićemo se za njena prava i zalagaćemo se za poštenje i transparentnost za sve igrače – navedeno je iz PTPA.



Podsetimo, kako je saopštila Međunarodna agencija za integritet tenisa, Halep je dostavila uzorak koji je podeljen na A i B uzorke, i u prvom je pronađen je lek roksadustat koji je zabranjen od strane Svetske anti-doping agencije (WADA).

